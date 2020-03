Covid-19 : l'Italie s'isole

Dans une Italie où toutes les écoles sont fermées, les grands-parents ne sont pas de trop pour garder les enfants. Les autorités ont ordonné une fermeture générale pour limiter la propagation du Covid-19, ce qui ne ravit pas tout le monde. "Ce sont des mesures pour le nord du pays, mais ici, à Rome, je ne crois pas que l'on soit en crise", avance une mère. Pour stopper l'épidémie, le gouvernement recommande de garder un mètre de distance entre les individus et éviter les poignées de main et embrassades. "Je pense que c'est quelque chose qui peut être juste. C'est normal, avec tous ces bisous...", rétorque un passant.

Une perte prévisionnelle de 30 millions de touristes

Ces mesures ne sont pas sans conséquence économiques. "À Rome, il n'y a plus de touristes et 50% de ma clientèle habituelle n'est plus là. (...) Même à l'époque du choléra, il n'y avait pas ça", regrette un commerçant. Les premières projections font état d'une perte de 30 millions de touristes en Italie.

