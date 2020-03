Québec : comment les Français s’intègrent-ils ?

Une vaste étendue aux airs de banquise, des amis et pas une âme qui vive à des kilomètres. C'est l'un des nombreux paysages que le Québec (Canada) peut proposer. Une partie de pêche sur glace est au programme pour Charles et ses deux amis, un passe-temps typiquement québécois. "La pêche, il faut y aller avec de bons amis et que ce soit sympa, même si l'on ne pêche rien", dit-il. En quinze ans, cet Alsacien s'est constitué une nouvelle famille dans la Belle Province. "J'ai mis deux, trois ans pour trouver des amis sur lesquels on peut compter".

Une solidarité forte entre expatriés

Une convivialité, qui réchauffe les cœurs en plein hiver. "Les rapports sont plus faciles ici, avec le tutoiement", souligne Angélique, à la tête d'un gîte au nord du Québec avec son mari. De plus, les Français peuvent compter sur une solidarité ente compatriotes. Le quartier du Plateau-Mont-Royal, à Montréal, compte environ 130 000 Français. "C'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui vit la même chose au même moment", confie un crêpier breton à son ami fromager. La communauté française est tellement présente dans ce quartier qu'il a été renommé "La nouvelle France" par les Montréalais.