Covid-19 : à Lyon, des chercheurs tentent d'élaborer un vaccin

Dans un laboratoire lyonnais, des chercheurs planchent sur le Covid-19. Selon eux, le vaccin se trouverait peut-être dans nos armoires à pharmacie. "On cherche à identifier des molécules déjà utilisées pour traiter des gens de maladies chroniques et repérer parmi des molécules celles qui vont avoir la capacité d'empêcher la multiplication du virus", souligne le professeur Bruno Lina, virologue et chercheur.

Un gain de temps dans la recherche

Cette méthode, dite de repositionnement, est en usage depuis une dizaine d'années dans le laboratoire. L'avantage est de ne pas repartir de zéro dans la recherche, connaissant déjà le produit de base. "Un médicament produit à partir de zéro, c'est un développement qui peut prendre plusieurs années", fait remarquer Olivier Terrier, chercheur au CNRS. Le laboratoire lyonnais étudie une dizaine de molécules pour lutter contre le Covid-19.