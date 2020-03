Covid-19 : une lueur d'espoir à Wuhan

Depuis le 23 janvier, Wuhan (Chine) est sous cloche. L'activité de la ville est concentrée autour des hôpitaux. Ce stade, transformé en hôpital de fortune, accueille tous les jours de nouveaux patients. Un nombre qui décline cependant de jour en jour, loin des 2 000 individus accueillis quotidiennement début février.

Plus de 5 000 personnes ont été guéries

Yang Yang Zhan, une commerçante guérie du coronavirus depuis 20 jours, vient donner son sang. Son plasma contient des anticorps, qui soulagera les malades les plus sévèrement atteints. "Avec ce qu'ils m'ont prélevé, ça va pouvoir aider deux ou trois personnes à guérir, et donner de l'espoir à des familles", déclare-t-elle. Plus de 5 000 patients ont pu être traités du Covid-19. "Les autorités de Wuhan ont avancé la date du 10 mars pour un retour à la normale, avec peut-être une possibilité pour les habitants de sortir de chez eux et une reprise partielle de l'activité des commerces et industries", indique Arnauld Miguet, envoyé spécial à Wuhan.