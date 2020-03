Covid-19 : les conducteurs d'autocars en péril

Le Covid-19 place les compagnies d'autocar dans une situation économique inconfortable. Alors que cet autocariste vient d'assurer un trajet vers Arles (Bouches-du-Rhône), il vient d'apprendre que ses prochaines missions sont toutes annulées. "Ça implique une grosse perte financière, j'ai un loyer à payer, je ne peux pas me permettre de perdre 50% de mon salaire", fait-il remarquer. Il n'est pas le seul à être menacé par ces annulations : les voyages scolaires représentent 40% du chiffre d'affaires de la société dans laquelle il travaille.

95,7% des entreprises subissent des annulations

Une crise sanitaire qui tombe au plus mauvais moment : les mois de mars et avril sont habituellement les plus chargés. "Normalement, aujourd'hui, il ne devrait y avoir aucun car dans notre cour. On a habituellement tellement de travail que l'on doit sous-traiter à des confrères.On a déjà perdu 500 000 euros de chiffre d'affaires sur les mois de mars et d'avril", regrette Bertrand Bernini, le directeur de la compagnie.