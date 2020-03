VIDEO. #OnVousRépond : "Le coronavirus est-il sexuellement transmissible ?" : le docteur Mascret a répondu à vos questions

Que se passe-t-il si on est vaccinés contre la grippe, cela peut-il ralentir la transmission ou atténuer les effets ? "Non, on sait que la vaccination de la grippe ou d’autre, ne protège pas. Il n’y a pas de protection croisée contre le coronavirus." Le docteur Damien Mascret a répondu à vos questions sur l'épidémie dans le JT du 20 heures de France 2, vendredi 20 mars.

Risque majeur de transmission lors d’un rapport sexuel

Ce virus est-il sexuellement transmissible ? "Au sens strict du terme, non. Néanmoins, on sait qu’il se transmet par la salive lors de contacts rapprochés, et là pour le coup, on est dans des contacts intimes, donc on peut considérer effectivement qu’il y a un risque majeur de transmission", répond le docteur. Et pour les nourissons, qu’en est-il ? "A priori, les enfants l’attrapent très peu ou en tous cas, s’ils l’attrapent, s’en débarasse très rapidement", rassure-t-il.

