Confinement : la ville de Marseille respecte les consignes

Est-ce que le confinement est bien en place dans la cité phocéenne ? "Je me trouve sur l’un des quais du Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône), l’un des plus animés, d’habitude à cette heure-ci ces terrasses de cafés et de bars sont noires de monde. Mais ce soir il y a quasiment personne", explique la journaliste Camille Guttin en direct de Marseille pour le 20 Heures.

"Le préfet l’a rappelé, il y aura des contrôles de jour comme de nuit"

Les Marseillais semblent respecter le confinement en partie. "Nous avons croisé quelques joggeurs et promeneurs en début de soirée mais ils ont été rapidement dispersés par la police qui tourne dans les rues et qui fait des appels au mégaphone. Le préfet l’a rappelé, il y aura des contrôles de jour comme de nuit. Ils seront très réguliers et très fermes", conclut la journaliste.

