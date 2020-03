Confinement : les artistes s’emparent des réseaux sociaux

"Je rêvais d’un autre monde". Il est le premier à avoir allumé son téléphone et joué en direct pour les Français confinés. Jean-Louis Aubert venait d’entamer une série de concert. Le Covid-19 a tout arrêté. "D’interrompre la tournée, je me suis dit, il faut que je le fasse, ne serait-ce que pour moi, reprendre du poil de la bête, et pour peut-être en donner aux autres", justifie le chanteur.

Un rendez-vous quotidien de musique classique

D’autres artistes ont suivi comme Benjamin Biolay, Christine and the Queens, ou Francis Cabrel. La Grande Sophie a, elle, composé une chanson inspirée par la crise sanitaire. Autre décor, autre genre de musique. Sur Twitter, Renaud Capuçon donne rendez-vous tous les jours aux fans de musique classique. "C’est beaucoup de feeling, j’essaie de ne pas mette beaucoup de morceaux qui sont tous mélancoliques à la suite", explique-t-il

