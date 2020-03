Des mesures de confinement disparates à l'échelle planétaire

Pour 80% des malades du Covid-19, il faut en théorie un isolement strict de 14 jours. Une règle valable en France mais aussi en Allemagne et en Italie. De l'autre côté des Alpes, il est ordonné par une attestation. Une quarantaine qui doit durer si les signes de maladie persistent ou non. Une mesure de précaution aussi indispensable. "C'est la durée d'incubation qu'on imagine être celle de la maladie. Les premiers papiers chinois ont montré une incubation de deux à douze jours, quand on a considéré que 12 jours était la durée maximale, on l'a portée à 14, à savoir 12 jours plus deux de sécurité", dit un urgentiste.

Beaucoup moins aux Etats-Unis

Mais la durée de quarantaine ne fait pas consensus partout dans le monde. Aux Etats-Unis, on observe une quarantaine d'une semaine environ, de même qu'en Grande-Bretagne. Est-ce pris trop à la légère ? Ou pas assez professionnel ? Selon les spécialistes, les avis divergent. La période était bien d'au moins 14 jours à Wuhan, en Chine.

