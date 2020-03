Coronavirus : l’hôpital militaire de campagne se met en place à Mulhouse

C’est un hôpital militaire de campagne qui s’apprête à voir le jour à Mulhouse (Grand-Est). "Le personnel de l’armée est déjà sur place (le vendredi 20 mars au soir). Mais le gros du convoi devrait arriver dans la soirée. 16 camions, avec à leur bord le matériel nécessaire pour mettre en place ce fameux hôpital de campagne, promis par Emmanuel Macron", explique la journaliste Ambrine Bdida depuis Mulhouse.

Trois soignants pour chaque malade

"C’est un dispositif lourd. Depuis ce matin, certains personnels de l’armée ont déjà commencé à préparer le terrain. Ici, il y aura cinq structures modulaires sous tentes, avec une capacité d’une trentaine de lits en réanimation. Et on a appris aujourd’hui qu’il y aura entre 80 et 100 personnels du service de santé des armées. Ce qui signifie que pour chaque malade, il y aura trois soignants", précise la journaliste.

