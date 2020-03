Coronavirus : les équipes médicales de Mulhouse "ont besoin de renfort, ont besoin de soutien", lance la maire de la commune

Michèle Lutz explique sur franceinfo que le personnel soignant est "fatigué, et commence à accuser un coup qui est difficile". Elle salue l'arrivée prochaine de l'hôpital militaire de campagne, qui sera opérationnel "avant le 27 mars".

Les équipes médicales de Mulhouse (Haut-Rhin) "font un travail exceptionnel depuis des jours et des jours", a salué, vendredi 20 mars sur franceinfo, la maire Michèle Lutz, alors que sa commune est l'un des foyers majeurs du coronavirus en France. Les urgences et les services de réanimation sont saturés par l'afflux de patients atteints par le coronavirus Covid-19. Michèle Lutz a expliqué que le personnel soignant est "fatigué, et commence à accuser un coup qui est difficile". "Les équipes ont besoin de renfort, ont besoin de soutien", a-t-elle lancé.

Ces équipes peuvent toutefois compter sur le soutien "de chefs d'entreprise, d'associations et de structures" qui mettent à disposition de l'hôpital les masques qu'ils ont en leur possession. "Nous avons dû créer un groupe Facebook pour que les gens puissent échanger entre eux et puissent faire des propositions de matériel", a-t-elle expliqué. "L’hôpital fait le tri dans toutes ces demandes, y compris des choses encore plus gentilles pour le personnel comme des gourmandises, des gâteries", a-t-elle précisé.

L'hôpital militaire opérationnel "avant le 27 mars"

Outre ces marques de soutiens de la population, l'édile a salué l'arrivée prochaine de l'hôpital militaire de campagne promis par Emmanuel Macron. Michèle Lutz a ainsi annoncé que "l'hôpital sera opérationnel avant le 27 mars".

L’armée nous apporte à la fois du personnel soignant et du matériel, ce qui va venir en renfort avec ce qui existe déjà et qui va permettre aux équipes de travailler dans de meilleures conditions.Michèle Lutzà franceinfo

Christophe Castaner a invité les maires à "utiliser la totalité de leurs pouvoirs de police" pour renforcer éventuellement les mesures de confinement et lutter contre les contrevenants en pleine épidémie de coronavirus. Un message entendu par la maire de Mulhouse, Michèle Lutz. Sur franceinfo, elle a indiqué avoir déjà pris "il y a 15 jours déjà, des mesures de renforcement, en fermant par exemple les bibliothèques, le conservatoire de musique".

Elle a annoncé par ailleurs qu'elle fera un point "avec les forces de l’ordre, dès lundi matin pour voir comment la situation se prête à Mulhouse". "Ma responsabilité de maire serait de durcir les mesures s'il faut protéger les populations", a-t-elle assuré.