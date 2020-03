Confinement à Nice : Christian Estrosi renforce les mesures de sécurité

Christian Estrosi envisage de fermer la Promenade des Anglais et envisage un couvre-feu : à partir de quand, cette mesure va-t-elle être mise en place ? "Malgré le confinement, nous voyons bien que nous continuons à assister à des comportements qui sont totalement irresponsables. Lundi, j’ai décidé d’interdire tous les marchés sur les espaces publics. Ca fait partie des responsabilités du maire", explique l'édile de Nice.

"Un arrêté de couvre-feu de 23 heures à 5 heures du matin"

Selon Christian Estrosi, il faut jouer l’unité nationale pour lutter contre le virus. "Nous devons nous adapter à des situations locales. J’ai pris aujourd’hui trois arrêtés. Un qui consiste à fermer la Promenade des Anglais 24h/24. Le deuxième est d’interdire les regroupements sur certains axes qui étaient les plus fréquentés et qui constituaient une véritable menace, là ou chacun se côtoyait. Et le troisième qui est un arrêté de couvre-feu de 23 heures à 5 heures du matin", poursuit Christian Estrosi.

Le JT

Les autres sujets du JT