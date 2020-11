Ille-et-Vilaine : des lycéens accompagnent les commerçants dans le développement du commerce en ligne

En attendant une éventuelle réouverture des petits commerces, qui n’interviendra sans doute pas avant le 1er décembre, les commerçants mettent en place la vente à distance et doivent pour cela digitaliser leur activité. En Ille-et-Vilaine, à Fougères, des lycéens donnent un coup de main comme dans une boutique de décoration de la ville.

Une quarantaine de stagiaires pour 380 commerces

Axel s’occupe de prendre des photos, et sa camarade Chloé les poste sur le site internet. Les deux élèves en première année de Bac pro vente apportent leur compétence. Le commerçant a déjà reçu les articles pour les fêtes de Noël et les met en ligne grâce aux deux stagiaires qui sont d’une aide précieuse.



"On est nés dans la digitalisation, c’est tout à fait pour nous, ce projet", explique Axel. Une quarantaine d‘élèves du lycée de la ville vont ainsi aider les 380 commerçants à développer le e-commerce.

