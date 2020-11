Le gouvernement "favorable" à une ouverture des commerces le dimanche

Le gouvernement se dit favorable à la demande d'ouverture dominicale présentée par plusieurs fédérations de commerces pour le mois de décembre, a déclaré dimanche 22 novembre la ministre chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher sur Radio J.

"On regarde cette approche de manière favorable, ce d'autant plus que cela permet de respecter les jauges, il y a un intérêt sanitaire", a-t-elle dit."Donc on regardera avec bienveillance cette demande. Mais ce qui est notre boussole est l'équilibre entre économique et sanitaire", a ajouté la ministre.

Concernant d'éventuelles extensions d'ouverture en début de soirée, que souhaitent certaines fédérations, "cela sera aussi le résultat d'une consultation. Mais ne tombons pas de l'autre côté du cheval et l'idée du gouvernement n'est pas de profiter d'une situation extraordinaire pour faire bouger les lignes du droit du travail", a-telle prévenu.