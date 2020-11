Emploi : 2 000 postes supprimés chez Danone

Pour devenir plus compétitive et augmenter ses bénéfices, la société Danone va tailler dans ses effectifs. Entre 1 500 et 2 000 postes vont être supprimés à travers le monde, et 400 à 500 postes sont concernés en France. Une position que le géant de l’agroalimentaire défend. "J’assume cet objectif qui doit faire de Danone une des entreprises les plus rentable de notre métier", a déclaré son PDG, Emmanuel Faber, dans un entretien au journal le Figaro. L’objectif de l’entreprise étant d’atteindre "une marge supérieure à 15%", toujours selon le dirigeant.



Un bénéfice de 2 milliards d’euros en 2019

Des déclarations qui sont des réponses aux actionnaires, qui critiquent l’organisation de Danone. Beaucoup de sièges sociaux et de nombreuses directions et bureaux à travers le monde. Rien qu’à Paris, il y a deux sièges : un pour le monde, l’autre, dédié à la France. Les deux seront regroupés. Pourtant, Danone est bien loin d’être en difficulté. L’entreprise a réalisé près de 2 milliards d’euros de bénéfices en 2019.

