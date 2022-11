Chine : le mouvement de contestation contre la politique zéro Covid-19 continue

En Chine, le mouvement de contestation contre la politique zéro Covid-19 du gouvernement se poursuit, lundi 28 novembre. Les autorités ont des difficultés à contenir les manifestants.

Lundi 28 novembre, des altercations ont éclaté entre les manifestants et les policiers dans les rues de Shanghai (Chine). Des barrières et des barricades ont été dressées par les autorités pour empêcher les rassemblements. Durant le week-end, des milliers de Chinois ont manifesté afin de protester contre la politique mise en place par le gouvernement concernant le Covid-19. "On ne veut plus de tests PCR, on veut la liberté", scande un homme.



Du jamais-vu depuis 30 ans

Ce mouvement prend de l’ampleur, et les manifestants tiennent dans leurs mains des feuilles de papier blanc afin de réclamer plus de liberté d’expression. Un tel phénomène est rare en Chine, et n’a pas été vu dans le pays depuis plus de 30 ans. Dix grandes villes chinoises sont touchées par ces manifestations. "Les gens ont peur du système, les gens ont peur d’être enfermés", explique David Wilmots, restaurateur belge installé en Chine.