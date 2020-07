Santé : des super infirmières pour aider les médecins

Elles ne sont qu’une cinquantaine en France, et Christine Lenouvel est l’une d’entre elles : infirmière en pratique avancée. Autrement dit une infirmière aux compétences élargies. Aux urgences de Saint-Brieuc en Cotes-D’Armor, c'est elle qui prend en charge les patients âgés, et non le médecin urgentiste. "Je vais avoir un regard sur l’ordonnance, je vais pouvoir conseiller le médecin urgentiste qui n’a pas forcément l’habitude des molécules qui ne sont pas appropriées aux personnes", explique-t-elle.

Un statut dévalorisé

Cette formation en pratique avancée existe depuis deux ans. D’un côté, elle permet une évolution de carrière pour les infirmières et de l’autre cela libère du temps pour les médecins. Mais le statut est aujourd'hui peu valorisé. Avec celui-ci, l'infirmière a de nouvelles responsabilités, sauf que son statut n’a presque pas bougé. Aujourd’hui son salaire est d’à peine 20 euros de plus que celui d’une infirmière classique.

