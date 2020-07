Majorque : les autorités referment les bars

Dépeinte comme le temple de la fête à Majorque (Espagne), la plage de Magaluf d'habitude bondée, est désormais méconnaissable. On peut voir sur une vidéo tournée il y a quelques jours, des centaines de touristes éméchés qui dansent agglutinés dans l'artère la plus animée de la ville. Les fêtards ne portaient pas de masque, malgré son obligation sur l'île.

Bars et restaurants fermés

La vidéo a provoqué la colère des autorités qui ont pris une mesure radicale : fermer les rues dédiées à la fête. Plus aucun bar, ni restaurant, n'est ouvert. Du jour au lendemain, Daniel Billingham, le patron d'un pub, a dû ranger sa terrasse : "ici on pouvait mettre jusqu'à une trentaine de tables", confie-t-il. C'est un coup dur, alors que la saison venait à peine de commencer. "On paie tous nos impôts, on est en règle et ils viennent nous fermer nos établissements à cause du comportement d'une poignée de personnes dans la rue", dénonce le patron du pub.

