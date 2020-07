Sommet européen : des nuits blanches pour un accord ?

C'est comme un jour sans fin au Conseil européen à Bruxelles (Belgique). Après s'être quittés lundi 20 juillet à 6 heures du matin, les chefs d'État reviennent à midi un peu fatigués pour le quatrième jour consécutif de négociations de ce sommet européen. Emmanuel Macron affiche une mine grave, mais ose encore croire à un accord; "Ne pas être aujourd'hui au rendez-vous de l'esprit de compromis et de l'ambition, c'est prendre le risque de revenir dans des moments plus durs", a assuré le chef de l'État.

Les pays les plus réticents au plan de relance

Le sommet avait pourtant commencé dans une ambiance détendue, mais le ton a rapidement changé. Les pays les plus réticents au plan de relance, les Pays-Bas en tête, cherchent à en réduire l'ambition et exigent que les bénéficiaires du plan engagent des réformes de retraite, de droit du travail, avec un droit de véto sur leur programme. S'il se poursuit au-delà de minuit ce soir, ce sommet deviendra le plus long de l'histoire de l'Union européenne.