Le défi de l\'été : sauver mon orchestre

Comment survivre quand la plupart des fêtes de village sont supprimées ? Le groupe SOS Live Band a fait trois heures de route pour arriver à Quillan, un petit village touristique de l'Aude. C'est Pierre Castel, le maire qui accueille les responsables de l'orchestre. Il a décidé de maintenir sa fête contre l'avis du sous-préfet, inquiet de voir repartir le virus.

"Il faut animer la ville, disons tout l'été"

Mais cette soirée, le maire y tient. "Ou on crève de faim, ou on crève du Covid. Parce qu'on est une commune touristique et il faut animer la ville, disons tout l'été", confie-t-il. C'est une soirée primordiale pour l'orchestre de 11 personnes. C'est leur première date depuis la fin du confinement. L'orchestre tire la majorité de ses revenus grâce aux bals d'été. Le chanteur du groupe est très inquiet pour la suite : "la tournée est annulée, certaines dates, deux ou trois, sont peut-être maintenues en août, mais on n'y croit pas du tout."

