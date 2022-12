Grippe aviaire : une année décevante pour les ventes de foie gras

Article rédigé par C. Neidhardt, P. Felix, J. Martin - France 3 France Télévisions

À cause de la crise économique et de la grippe aviaire, la production et la vente de foie gras connaissent une année 2022 en dessous des précédentes.

Il reste le produit phare de ces fêtes de fin d'année. Le foie gras a toujours la cote à quelques jours du réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais ce met souffre à cause de la crise de la grippe aviaire. Les prix ont augmenté de 30% et cette année, les acheteurs font attention. D’autres ont tout simplement renoncé à en acheter, ils ont préféré puiser dans leurs réserves. "Je n’en ai pas acheté parce que je me suis aperçu que j'en avais quatre pots", explique un client. Une année 2022 décevante Rien de surprenant pour une grande enseigne de foie gras à Toulouse (Haute-Garonne), qui s'attendait à une baisse de ses ventes. "Beaucoup moins de volume, beaucoup moins de demande. Vu le prix, la conjoncture et les augmentations, ils font des priorités", indique la gérante. Une crise qui aura des répercussions sur le chiffre d'affaires. Le bilan sera fait après les fêtes, mais l'année 2022 s'annonce d'ores et déjà décevante.