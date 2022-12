Il prouve qu’il est possible de faire du foie gras sans gavage

Marcel Metzler est un producteur de foie gras, qui prouve qu’il est possible d’obtenir ce plat typique de Noël sans jamais gaver ses bêtes. Une technique alternative à ce qui est utilisé en général pour obtenir du foie gras. Brut l’a rencontré dans sa ferme, en Alsace.

“On avait un restaurant mais vu qu’on vieillit un peu, nous, on s’est concentré sur la fabrication de nos produits, dont nous sommes l’un des plus médaillés, d’ailleurs, en Alsace. Ce qu’on fait aujourd’hui, la démarche, c’est aller au bout des choses.” Marcel Metzler est un ancien cuisinier. Il a décidé de devenir producteur de foie gras. Mais avec une spécificité: il ne veut pas gaver les oies qu’il élève. Pour lui, cette alternative éthique représente surtout un moyen de ne pas faire du mal à l’animal.

“Le foie gras conventionnel ne va pas disparaître du jour au lendemain”

“Quand on s’occupe un petit peu de l’histoire de l’oie, les oies mangent plus parce qu’elles vont partir pour faire un vol de 2000 ou 3000 kilomètres, ce que le canard ne fait pas, il peut le faire, mais par plusieurs étapes. Le canard, on le force pour avoir ce réservoir, alors que l’oie, c’est naturel d’avoir ce réservoir”, explique le producteur.

“Aujourd’hui, on ne pas vendre sous l'appellation ‘foie gras’, cette appellation-là, c’est ce qu’on négocie actuellement avec le ministère pour avoir le droit avec le sans gavage d’en être aussi, puisque ‘gavage’ peut être interprété de 2 façons. (...) Le foie gras conventionnel ne va pas disparaître du jour au lendemain, il faut d’abord commencer à produire suffisamment de ‘sans gavage’ et je pense qu’il y a un temps d’adaptation”, pense Marcel Metzler.