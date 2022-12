Santé : les urgences de l'hôpital de Nancy saturées

En plus de la grève des médecins généralistes, trois épidémies, celle de Covid-19, de bronchiolite et de grippe, se superposent et saturent les urgences. Reportage à Nancy.

Lundi 26 décembre, l'hôpital de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a reçu près de 150 personnes en une seule journée, soit 20 % de plus qu'habituellement. Depuis deux semaines, le service des urgences est saturé. La situation est difficile à gérer pour les soignants. "Un petit peu tendu quand même, parce qu'effectivement ça fait beaucoup de patients, ça fait beaucoup de charge de travail", confie Sébastien Fauval, aide-soignant. Les soignants à flux tendu L'hôpital doit se réorganiser pour trouver des lits encore disponibles. Cinq soignants venus d'autres services de l'hôpital, où certains actes médicaux pourraient ne pas être assurés, sont venus en renfort. "Les soignants sont vraiment à flux tendu. Ils sont tous en heures supplémentaires, ils reviennent certains sur leur repos", commente Tahar Chouihed, le chef du service des urgences. La situation devrait encore se compliquer, puisque le pic de l'épidémie de grippe n'est pas attendu avant plusieurs jours.