Chine : une flambée des cas de Covid-19 après la levée des restrictions

C. Rigeade, A. Miguet, A. Morel, @RevelateursFTV, A. Brodin

Après avoir mené une politique ferme de zéro Covid, les autorités chinoises ont relâché les mesures sanitaires. Avec très peu de personnes vaccinées, l'épidémie devient incontrôlable.

En Chine, certains crématoriums font face à un afflux inhabituel de corps à incinérer. Le pays n'a officiellement enregistré que six morts du Covid-19 depuis la levée des restrictions, mais le chiffre serait sous-évalué. À Shanghai (Chine), des dizaines de patients sont entassés dans un hôpital. Depuis l'assouplissement des restrictions, les cas de Covid-19 explosent dans le pays. "On a vu une augmentation du nombre de patients atteints de pneumonies à cause du Covid-19", explique Ling Lan, directeur adjoint de l'hôpital de l'amitié Chine-Japon, à Pékin (Chine).

Levée des restrictions

Les autorités ont pourtant levé les restrictions. Lundi 26 décembre, le président chinois a annoncé mettre fin aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays. Seul un test négatif de moins de 48 heures sera exigé. Après trois ans de fermeture des frontières, les autorités envisagent de rétablir les voyages à l'étranger pour les Chinois. Le pays mettra fin aux quarantaines obligatoires d'ici une dizaine de jours.