Économie : les biscuits bretons face à l'inflation

La flambée des prix de l'énergie a de lourdes conséquences sur l'industrie agroalimentaire. La production des gâteaux et biscuits bretons est notamment fortement touchée.

Depuis 1950, les produits Le Goff ont traversé les époques. Jamais la société n'avait cumulé autant de crises en si peu de temps. Tous les postes de dépense ont flambé, jusqu'à des niveaux jamais atteints. La dernière sécheresse a créé une pénurie de fruits, et la grippe aviaire a fait exploser le coût de l'œuf. S'y ajoutent les conséquences de la crise du Covid-19 et de la guerre en Ukraine, avec l'inflation du prix des matières premières.

Changer de recette

Comment répercuter les hausses face à son acheteur principal, la grande distribution, qui veut toujours tirer les prix vers le bas ? "Même si la distribution acceptait, d'un coup, très vite, de répercuter l'ensemble des coûts que l'on se prend, si on ne fait pas nous aussi des efforts d'imagination pour adapter la recette, le produit ne sera plus consommé", explique Marie-Laure Jarry, de la direction de la Maison Le Goff. Pour conserver ses 45 salariés et maintenir sa production, elle ne voit qu'une solution : changer les recettes, et réduire les proportions des ingrédients.