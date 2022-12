Covid-19 : en Chine, un demi-million de cas enregistrés par jour dans une seule ville, selon un responsable local

L'article a été partagé par plusieurs organes de presse mais il avait été modifié samedi matin pour en supprimer les chiffres, dans un contexte de contrôle strict du gouvernement chinois sur les médias du pays.

Un demi-million de personnes sont infectées par le coronavirus tous les jours dans la seule ville chinoise de Qingdao (est du pays), a rapporté vendredi 23 décembre un responsable municipal de la santé, montrant, dans un article rapidement censuré, que les statistiques officielles ne reflètent pas la vague de contaminations inédite que connait le pays. La ville portuaire a enregistré "entre 490 000 et 530 000" nouveaux cas par jour, selon un organe de presse géré par le Parti communiste, qui a cité vendredi le responsable municipal de la santé.

La ville d'environ 10 millions d'habitants se trouve "dans une période de transmission rapide avant de s'approcher d'un pic", a déclaré Bo Tao, cité dans l'article, en ajoutant que le taux d'infection devrait augmenter encore de 10% au cours du week-end. L'article a été partagé par plusieurs autres organes de presse mais il avait été modifié samedi matin pour en supprimer les chiffres. Le ministère chinois de la Santé a rapporté samedi 4 103 nouvelles infections dans tout le pays la veille, sans déplorer aucun décès. Dans le Shandong, la province où se trouve Qingdao, les autorités n'ont officiellement enregistré que 31 nouveaux cas locaux.

Fin de la politique "zéro Covid"

Début décembre, sur fond d'exaspération grandissante de la population, Pékin a mis fin sans préavis à la plupart des mesures sanitaires strictes de la politique "zéro Covid" qu'elle appliquait scrupuleusement depuis 2020, en supprimant les quarantaines onéreuses et les restrictions de voyage à l'impact considérable sur l'économie chinoise. Depuis, les cas de Covid en Chine explosent et une grande partie des habitants sont livrés à eux-mêmes, au moment où les médicaments contre la fièvre et les autotests font défaut face à une demande exponentielle.

La fin du dépistage obligatoire rend extrêmement difficile voire impossible d'estimer le nombre de cas, tandis que les autorités ont changé de méthodologie pour recenser les infections. Désormais, seules les personnes directement mortes d'une insuffisance respiratoire liée au Covid-19 sont comptabilisées dans les statistiques. Le gouvernement chinois exerce un contrôle strict sur les médias du pays, avec des légions de censeurs en ligne chargés de supprimer les contenus jugés politiquement sensibles. La plupart des publications gouvernementales ont minimisé la gravité de la vague de contaminations, décrivant plutôt l'abandon de la politique "zéro Covid" comme logique et contrôlée.