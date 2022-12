Santé : l'épidémie de grippe en France, pas si virulente ?

La grippe hivernale se propage très rapidement en France, mardi 27 décembre. Le point sur la situation sur le plateau du 12/13, avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

L'épidémie de grippe est-elle plus virulente en 2022 ? Pas vraiment, selon le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, mardi 27 décembre, sur le plateau du 12/13. Attendue en février, elle est arrivée au mois de décembre, et "a coïncidé avec les épidémies de Covid et de bronchiolite". Le taux de consultations pour syndrome grippal, d'environ 400 pour 100 000, est toutefois "bien en dessous des 600 pour 100 000" atteints lors du pic de 2018.

Un taux de décès inférieur à avril 2022

Parmi les personnes hospitalisées pour grippe sévère, on compte 19% de moins de 15 ans, soit le même taux qu'en avril 2022. Le taux de décès pour les personnes en réanimation, qui était de 11% en avril, a chuté à environ 6%. Par ailleurs, le pic de bronchiolite "vient d'être passé", tout comme la neuvième vague de Covid-19 qui est désormais "en descente". L'épidémie de grippe, pas "si sévère que ça" aux Etats-Unis et en Australie, rassure par ailleurs les professionnels de la santé.