Consommation : un boulanger augmente le prix de sa baguette de 10 %

Mercredi 11 mai, le prix de la baguette tradition a augmenté de 10 % pour coûter 1,30 euro. "On a des marges à respecter et sans ces marges-là on ne peut pas payer nos salariés. On a des charges fixes, des loyers à payer", explique Clément Buisson, boulanger. Les clients sont compréhensifs et ne souhaitent pas changer de boulangerie. La farine, ingrédient principal pour la fabrication de baguettes, est plus chère. "Elle a pris 8 % ou 10 % à peu près", note le boulanger.

Le cours du blé atteint un niveau record

Le cours du blé atteint près de 400 euros la tonne. Il ne cesse d'augmenter depuis le début de la guerre en Ukraine pour atteindre un prix record. "Nous avons également d'autres coûts qui augmentent, comme le carburant pour livrer la farine", explique Julien Bourgeois, codirigeant des Moulins Bourgeois. Avec la guerre en Ukraine et la sécheresse qui impacte la récolte, le prix du blé pourrait encore augmenter.