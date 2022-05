Travail : une entreprise impose des séances de gym obligatoire à ses salariés

À Tarare (Rhône), un entraîneur sportif aide les employés à se tonifier musculairement, avant qu'ils ne commencent le travail. "Le but, c'est de ne pas déranger non plus la production", explique Émilien Legrain, coach sportif. Dans cette entreprise spécialisée dans les revêtements de sol qui emploie plus de 250 salariés, cinq entraîneurs différents se succèdent. Les employés doivent s'échauffer pendant au moins sept minutes avant de travailler. "Je pense que ça peut peut-être aussi limiter des accidents", confie un homme, qui dit se sentir mieux.

La gymnastique adaptée en fonction du poste

Les positions des salariés sont observées afin d'adapter au mieux la gym en fonction des postes occupés. "Leur accidentologie s'est améliorée, ensuite, il y a eu des résultats, ne serait-ce que sur la cohésion des salariés", remarque Jean-Pierre Desbrosses, directeur du site de la Plaine qui voit ce sport comme un axe d'amélioration de la qualité de vie au travail. Les personnels administratifs suivent également une séance d'étirement.