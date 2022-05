Guerre en Ukraine : l'armée russe se retire de Kharkiv

Anaïs Hanquet, envoyée spéciale en Ukraine pour France Télévisions, se trouvait dans une des localités libérées dans la région de Kharkiv, mercredi 11 mai. Elle y a rencontré des habitants soulagés, mais qui, pour certains, ont envie de fuir. "Pour la première fois, nous avons pu accéder à un village situé à moins de deux kilomètres de la ligne de front, un village libéré il y a moins de trois jours par l'armée ukrainienne", indique Anaïs Hanquet.

La situation reste dangereuse à cause des bombardements

La situation sur place reste dangereuse, même s'il n'y a plus de soldats russes, "à cause des bombardements", rapporte la journaliste qui dit avoir entendu plusieurs tirs de missiles, "conséquence de cette contre-offensive lancée par l'armée ukrainienne pour faire repousser les forces de Vladimir Poutine". Les habitants ont fait part de leur quotidien pendant l'occupation par l'armée russe. "Une femme par exemple m'a expliqué que son petit-fils avait été enlevé par des soldats, et que depuis elle n'avait plus de nouvelles", raconte Anaïs Hanquet.