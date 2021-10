"Envoyé spécial" du jeudi 21 octobre 2021

Chaque semaine, "Envoyé spécial" est au cœur de l’actualité et reçoit un invité "embarqué" avec Elise Lucet. Le magazine propose des grands reportages, des "histoires humaines" et des enquêtes, avec comme ambition d’être encore plus près de l’événement et de ceux qui le font.

Au sommaire

Quand vivre au pays devient trop cher

Dans les villes moyennes, les prix de l’immobilier flambent depuis la pandémie. C’est particulièrement le cas au Pays basque. Certains accusent les citadins venus s’installer pour télétravailler au vert de faire monter les prix. Agences immobilières taguées, appartements occupés pour dénoncer les locations saisonnières, familles qui se réfugient dans des campings car il n’y a plus rien à louer... Un de nos journalistes est revenu dans son Pays basque natal pour comprendre cette colère qui monte quand on n’a plus les moyens de vivre chez soi.

Un reportage de Yannick Sanchez, Elodie Delevoye et Matthieu Le Rue.

Invité : Lionel Olaizola, agent immobililer à Saint-Pée-sur-Nivelle (64).

Je ne veux pas d'enfant

Alors que la natalité baisse en France depuis cinq ans, reportage sur les jeunes qui vont jusqu’à se faire stériliser parce qu’ils ne veulent pas d’enfants. En France, une clinique est spécialisée dans ces interventions chirurgicales. Individualisme ? Calcul économique ? Motivations environnementales ? Qu’est-ce qui pousse ces jeunes à faire un choix aussi radical ?

Un reportage de Perrine Bonnet, Guillaume Beaufils et Roméo Cristien.

Dubaï la verte ?

L’écologie au pays de la démesure ! A l’occasion de l’Exposition universelle (octobre 2021-mars 2022), Dubaï s’affiche comme un champion de la high-tech au service de l’environnement et des énergies vertes. Comment un émirat qui s’est bâti grâce aux hydrocarbures peut-il devenir un modèle d’écologie ? Mirage du greenwashing ou conversion sincère en prévision de la fin du pétrole ? "Envoyé spécial" a passé "Dubaï la verte" au banc d’essai.

Un reportage de Raphaële Schapira et Mathieu Dreujou.

Auprès de mon arbre

Un peu partout en France, des amoureux des arbres se mobilisent pour défendre ces nobles végétaux qui nous apportent ombre et oxygène. Qu’ils soient menacés d’abattage pour la construction de routes ou maltraités par des chantiers et l’urbanisation, la cause des arbres fait bouger les Français. Qui sont ces militants de la biodiversité qui n’hésitent pas à s’enchaîner aux troncs pour empêcher qu’on les coupe ? L’arbre est-il devenu un prétexte pour des riverains qui veulent bloquer tout aménagement qui viendrait déranger leur tranquillité ? Reportage avec ces Français qui veulent rester auprès de leurs arbres.

Un reportage de Delphine Lopez, Marc Sainsauve et Olivier Ferraro.

