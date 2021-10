Un peu partout en France, des amoureux des arbres se mobilisent pour défendre ces nobles végétaux qui nous apportent ombre et oxygène. Qu’ils soient menacés d’abattage pour la construction de routes ou maltraités par des chantiers et l’urbanisation, la cause des arbres fait bouger les Français.

Des actions d'éclat

Qui sont ces militants de la biodiversité qui n’hésitent pas à s’enchaîner aux troncs pour empêcher qu’on les coupe ? L’arbre est-il devenu un prétexte pour des riverains qui veulent bloquer tout aménagement qui viendrait déranger leur tranquillité ? Reportage avec ces Français qui veulent rester auprès de leurs arbres.

Un reportage de Delphine Lopez, Marc Sainsauve et Olivier Ferraro diffusé dans "Envoyé spécial" le 21 octobre 2021.

