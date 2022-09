"Envoyé spécial" du jeudi 1er septembre 2022

Chaque semaine, "Envoyé spécial" est au cœur de l’actualité et reçoit un invité "embarqué" avec Elise Lucet. Le magazine propose des grands reportages, des "histoires humaines" et des enquêtes, avec comme ambition d’être encore plus près de l’événement et de ceux qui le font.

Au sommaire

Un été de sécheresse

Dans de nombreux départements, il n’a pas plu depuis le printemps. Comment les Français ont-ils vécu cet été de sécheresse ? Emilie, une de nos journalistes, est revenue en Haute-Loire sur les terres de son enfance, au cœur du Massif central. Ce que l’on appelait jadis "le château d‘eau de la France" est lui aussi à sec : les sources sont taries et les rivières s’assèchent.

Les conséquences de cette sécheresse qui se généralise ? Coupures d’eau, restrictions pour les hommes et pour les bêtes.... Emilie est aussi allée dans le Var, où des villages vivent déjà au rythme des camions-citernes qui, six fois par jour, viennent livrer le précieux liquide aux habitants.

Un reportage d’Emilie Lambin pour Kraken Films.

Moutarde, le manque de pots

Pourquoi ne trouvons-nous plus de moutarde dans les rayons de nos supermarchés alors que c’est un fleuron français ? Comment cette spécialité est-elle devenue une denrée rare ? Parce que la sécheresse a encore frappé ! Mais au Canada cette fois, devenu le premier producteur au monde de graines de moutarde.

En quelques décennies, Gravelbourg, dans les grandes plaines de la région du Saskachewan, est devenue la capitale mondiale de la moutarde. Même celle qui est labellisée "moutarde de Dijon" pousse ici. Productivité, normes environnementales, pourquoi les producteurs français ne peuvent-ils pas résister ?

Un reportage de Julien Cholin, Guillaume Le Goff, Matthieu Rénier, Vincent Zanetto, Laurence Puech et Emma Noël.

Mourir pour Taïwan ?

Depuis quelques semaines, la Chine multiplie les démonstrations de force au large de Taïwan. Face à cela, l’île organise sa défense pour conserver son indépendance. Isolée diplomatiquement, elle a pourtant comme atout sur la scène internationale une industrie stratégique : la production de microprocesseurs pour le monde entier. Si la guerre éclate dans cette région, risque-t-on une pénurie de semi-conducteurs ?

Un reportage d'Olivier Sibille, Guillaume Marque, Roméo Christien.

Le feu nous a tout pris

"C’est mon histoire", le nouveau format de cette nouvelle saison. Ils ont tout perdu dans l’incendie qui a ravagé la forêt landaise cet été. Ils racontent leur histoire.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer.

