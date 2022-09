C'est sans doute l'endroit le plus stratégique de cette île qui résiste aux volontés de réunification de la Chine : la "Silicon Valley taïwanaise". Ici, à une heure de route au sud de la capitale Taipei, les usines ultra hi-tech se comptent par dizaines. Voici le siège de TSMC, le numéro un mondial des semi-conducteurs. L'accès est extrêmement contrôlé.

En choisissant d'investir dans ce secteur dès les années 1980, Taïwan a pris une avance que nul n'a réussi à rattraper. Les usines taïwanaises sont capables de graver à grande échelle des puces avec une précision de 3 nanomètres (3 millionièmes de millimètre). Vendues dans le monde entier, ces puces équipent nos voitures, trains, avions, réfrigérateurs, téléphones (90% des dernières générations de smartphones, toutes marques confondues)... plus moyen de s'en passer. Que ce soit en Asie, aux Etats-Unis ou en Europe, les plus grandes marques sont devenues ultra-dépendantes des semi-conducteurs taïwanais.

Un savoir-faire qui sert d'assurance-vie ?

Pour Taïwan, ce savoir-faire est devenu une sorte d'assurance-vie. "C'est de l'assurance anti-agression, confirme Pascal Viaud, un Français installé sur l'île et très bon connaisseur du secteur. Les Taïwanais parlent d'arme de dissuasion. S'il n'y a plus d'usine TSMC du jour au lendemain, ou si TSMC perd son savoir-faire, on ne sait plus fabriquer ça – mais aussi des armes, mais aussi des voitures, mais aussi l'ensemble de l'électronique mondiale."

Les Etats-Unis, entre autres, n'ont donc "pas du tout intérêt à ce que TSMC passe sous le giron chinois, [à ce que la Chine] maîtrise ces technologies-là du jour au lendemain, développe-t-il. Finalement, TSMC, ici, sert le reste du monde, dans cette position géopolitique un peu bizarre, mais qui arrange tout le monde".

Extrait de "Mourir pour Taïwan ?", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 1er septembre 2022.

