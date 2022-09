"C’est mon histoire", le nouveau format de cette nouvelle saison. Céline et Alexandre ont tout perdu dans l’incendie qui a ravagé la forêt landaise cet été. Ils racontent leur histoire.

Trois jours après une fête pour pendre leur crémaillère avec une vingtaine d'amis, Céline et Alexandre ont perdu leur maison dans l'incendie qui a eu lieu au mois d'août 2022 en Gironde. Toute la région a été ravagée par les flammes. Pour eux, c'est un vrai désastre : du bâtiment, de tout leur mobilier et de leurs souvenirs, il ne reste que des ruines calcinées. Ils n'ont pu emporter que quelques affaires dans un sac de voyage.

Un projet de vie parti en fumée

Ils y avaient emménagé à Noël 2020, et n'auront pu en profiter qu'une année et demie. A l'origine, il s'agissait d'une grange qu'Alexandre avait totalement reconstruite sur son temps libre : toiture, charpente, aménagement intérieur, murs, isolation... Un projet de vie parti en fumée. Mais Céline et Alexandre veulent aller de l'avant...

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer diffusé dans "Envoyé spécial" le 1er septembre 2022.

