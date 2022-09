Pénurie : la graine de moutarde "made in France" ne représente que 15% des besoins du secteur

C'est une spécialité bien française, mais les graines indispensables à sa fabrication proviennent à 80%... du Canada. La sécheresse extrême qui y a sévi en 2021 est la principale cause de la pénurie actuelle. La moutarde de Dijon pourrait-elle se passer des agriculteurs canadiens ? "Envoyé spécial" a enquêté sur ses terres, où un petit fabricant a fait le choix de la production locale.

Pourquoi la moutarde a-t-elle déserté les rayons de nos supermarchés ? A Beaune, en Bourgogne, une petite moutarderie tourne pourtant à plein régime. Comment fait-elle, puisque les stocks de graines font défaut depuis que le Canada a subi une sécheresse historique durant l'été 2021 ?

Car le pays de la moutarde de Dijon n’est pas le premier producteur des graines de moutarde brunes indispensables à sa fabrication : le Canada est devenu le plus gros exportateur mondial, et la graine de moutarde "made in France", elle, couvre à peine 15% des besoins du secteur. La réapparition de cette culture dans les plaines de Bourgogne est pourtant déjà une petite victoire : elle en avait complètement disparu depuis les années 1960.

De la graine "100% bourguignonne"

"Une graine importée du Canada a toujours coûté moins cher qu'une graine produite localement", explique Marc Désarménien, directeur général de la moutarderie Fallot. Malgré la différence de prix, la graine utilisée ici est "100% bourguignonne", assure-t-il.

Ce fabricant haut de gamme, qui représente une toute petite part du marché français, a fait le choix il y a quelques années de "miser sur la filière locale, quitte à payer plus cher". Un engagement qui lui permet aujourd'hui de ne pas souffrir de la pénurie actuelle... Mais pour répondre aux besoins de l'ensemble de la filière française, il faudrait des volumes dix à quinze fois plus importants que la production bourguignonne.

Extrait de "Moutarde, le manque de pots", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 1er septembre 2022.

