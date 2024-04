"Envoyé spécial" du jeudi 11 avril 2024

Au sommaire : "Inondations : partir ou rester ?", "Fils de djihadistes : l'impossible retour ?", "Le succès des échecs", "Mamie marathon".

Inondations : partir ou rester ?

Rester ou fuir ? Dans le Nord-Pas-de-Calais, après les crues millénales de cet hiver, c’est la question que se posent les habitants de Blendecques, inondée deux fois. En deux semaines, l'équivalent de six mois de précipitations est tombé et plus de 800 maisons ont été envahies par les eaux. La commune de 5 000 habitants est la plus touchée du département.

Passées les crues, "Envoyé spécial" a suivi la lente reconstruction psychologique de ses habitants, de ses commerçants et de ses élus. Une fois le calme revenu, le plus dur est à venir, le temps du choix. Reconstruire en attendant la prochaine inondation ? Ou abandonner sa maison qui semble condamnée par la montée des eaux et le changement climatique ?

Un reportage de Julien Fouchet, Océane Labalette, Elodie Delevoye, Fabrice Fuzillier et Guillaume Philippon.

Fils de djihadistes : l'impossible retour ?

C'est un centre de déradicalisation pour fils de djihadistes comme il n'en existe que trois dans le monde à Orkesh, au Kurdistan syrien. Parmi la centaine de détenus, âgés de 12 à 22 ans, quatre Français, dont Adem, le fils du tristement célèbre Fabien Clain, l'homme qui revendiqua les attentats du 13 novembre 2015. Après de longs mois de démarches, "Envoyé spécial" a pu y faire pénétrer une caméra pour la première fois.

Devant l'objectif, Adem, Amza, Elias et Youssef se livrent sans filtre et à visages découverts : des témoignages très forts, jamais entendus. Ces jeunes doivent-ils être tenus responsables du fanatisme de leurs parents ? Quels risques représentent-ils ? Rentreront-ils un jour en France ? En attendant un hypothétique rapatriement qui ne vient pas, ils croupissent à Orkesh, oubliés de tous.

Un reportage de Chris Huby, Guillaume Lhotellier et Sébastien Eppinger pour Yemaya Productions.

Le succès des échecs

C’est un des effets inattendus des confinements et d’une série télé à succès : en France, le jeu d’échecs a le vent en poupe et notre pays est désormais troisième au classement international. Pour comprendre cet engouement inédit, "Envoyé Spécial" a suivi trois sœurs championnes juniors et un grand maître. Maxime Vachier-Lagrave a battu le champion du monde Magnus Carlsen en septembre 2023 et se classe parmi les meilleurs joueurs de la planète. Entraînement intensif, préparation physique et discipline de fer lui permettent de très bien vivre de sa passion.

Jeunes filles épanouies, Célia, 16 ans, Manon, 14 ans, et Inès, 6 ans, écument les tournois de l’Hexagone. Le magazine les a suivies au championnat de France Jeunes, où leurs parents les soutiennent, entre gestion de l’intendance et stress des compétitions. Fini le passe-temps de grand-père, désormais un peu partout dans le pays, des gymnases se remplissent le week-end de centaines de jeunes venus s’affronter sur 64 cases. Plongée dans un univers en noir et blanc qui est bien plus qu’un jeu de société.

Un reportage de Laurent Delhomme, Alice Cazin, Antoine Boddaert, Anthony Casabianca, Pierre-François Lemonnier, Bruno Maruani, Hélène Lanfranchi pour Yemaya Productions.

Mamie marathon

A 84 ans, Barbara Humbert court toujours… Et pas sur n’importe quelle distance : c’est une fan de marathon. Ce printemps 2024, elle s’aligne au départ de sa course préférée, le Marathon de Paris. Avant de réaliser cet été un rêve : courir le Marathon pour tous, la course ouverte aux amateurs des Jeux olympiques 2024. Ce sera son 60e marathon.

Son goût de la course à pied l’a fait voyager à travers le monde et lui a permis de conserver une santé de fer. Même si elle court moins vite aujourd’hui qu’à ses débuts, il y a quarante ans, elle refuse de lever le pied. "Quand je cours, dit-elle, je n'ai plus peur ni de l'avenir, ni de vieillir, ni de mourir. Je me sens libre." Portrait d’une grand-mère, et même arrière-grand-mère, qui a fait de l’endurance sa règle de vie.

Un reportage d’Alice Gauvin, François Daireaux, Elodie Delevoye, Siv-An Ho et Marielle Krouk.

