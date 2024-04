Vidéo "Nos loisirs tournent à 80% autour des échecs" : quand la passion du jeu reconfigure la vie de famille Durée de la vidéo : 4 min "Nos loisirs tournent à 80% autour des échecs" : quand la passion du jeu reconfigure la vie de famille "Nos loisirs tournent à 80% autour des échecs" : quand la passion du jeu reconfigure la vie de famille (ENVOYÉ SPÉCIAL / FRANCE 2) Article rédigé par France 2 France Télévisions Envoyé spécial France 2

A 16, 14 et 9 ans, Célia, Manon et Inès écument les tournois d'échecs de l’Hexagone. "Envoyé spécial" a suivi les trois sœurs et leurs parents aux championnats de France Jeunes, lors de vacances de Pâques un peu spéciales pour toute la famille...

Avec les confinements, de nombreux joueurs ont (re)découvert les échecs. Au même moment, une série diffusée sur une plateforme, "Le Jeu de la dame", a séduit de nouveaux adeptes. Aujourd'hui, on estime à 1 milliard le nombre de pratiquants dans le monde. Et cette passion peut commencer très tôt... Aux championnats de France Jeunes d'échecs (les prochains débutent le 14 avril à Agen), les plus jeunes compétiteurs ont à peine 5 ans ! L'an dernier, 1 700 filles et garçons au total étaient venus de toute la France, accompagnés de leurs parents pour les soutenir et assurer la logistique. Des vacances de Pâques un peu spéciales, voire une forme de sacrifice, reconnaît Sylvie Chevillon, maman de trois championnes : "C'est vrai qu'on a complètement reconfiguré nos loisirs, nos vacances, qui tournent aujourd'hui à peu près à 80% autour des échecs..." Tous les matins, dans le bel appartement loué pour la semaine, les filles s'entraînent en vue de la compétition, avec un coach resté à Paris. Une famille embarquée au grand complet Chez les Chevillon, c'est toute la famille qui est embarquée dans les échecs. L'aînée des filles, Célia, a commencé à l'école, sa sœur Manon a suivi, et la petite dernière, Inès, est à 9 ans l'une des meilleures joueuses françaises de sa catégorie. Toutes trois collectionnent les coupes. D'Agen, où les a suivies "Envoyé spécial", elles vont en rapporter deux nouvelles, qui feront la fierté de leurs parents. Certainement pas les dernières... Manon terminera quatrième des moins de 14 ans. Et Inès, en plus de décrocher la troisième place chez les moins de 10 ans, aura la joie d'apprendre, une semaine plus tard, qu'elle est sélectionnée en équipe de France "espoirs". Extrait de "Le succès des échecs", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 11 avril 2024. > Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

