"Quand je cours, je n'ai plus peur de l'avenir, ni de vieillir, ni de mourir, je me sens libre" : à 84 ans, elle prend le départ de son 59e marathon

Elle est grand-mère, et même arrière-grand-mère, mais pas question que ses 80 et quelques printemps l'empêchent de s'aligner au départ du marathon de Paris. Un extrait d'"Envoyé spécial" du 11 avril 2014, qui a suivi Barbara Humbert au long de son 59e marathon.

Barbara Humbert est née en 1939, elle court le marathon depuis quarante ans (elle a participé à son premier par hasard, à 45 ans) et elle n'a aucune intention d'arrêter. En ce printemps 2024, l'octogénaire s’aligne au départ de sa course préférée, le Marathon de Paris.

Préférée mais pas facile, avec tous ses faux plats... Plus de quarante kilomètres d'efforts, mais aussi le plaisir de se sentir "portée par les autres et par tout ce partage". Et même une forme de méditation pour Barbara, qui l'a "équilibrée", dit-elle, et libérée de la peur – "de l'avenir, de vieillir, de mourir".

"Je ne suis pas surhumaine. Il y a beaucoup de gens qui font des choses extraordinaires. Je dis toujours 'Moi, je ne fais que courir'." Barbara Humbert dans "Envoyé spécial"

Mère de trois filles très fières d'elle, grand-mère et arrière-grand-mère, Barbara s'impose une certaine discipline (50 kilomètres d'entraînement par semaine) et une hygiène de vie. Elle montre qu'à plus de 80 ans, à condition d'être en bonne santé, on peut encore courir.

"Si je peux donner un exemple, si je peux donner envie, je veux bien permettre à des femmes d'aller au-delà, dit Barbara. Au-delà des doigts levés des autres, de l'entourage qui dit 'Mais non, c'est plus de ton âge. Ne fais pas ça, tu vas te fatiguer...'. Il ne faut pas écouter ces chants de sirènes, il faut s'écouter soi-même."

Cet été, Barbara s'apprête à réaliser un rêve : courir le Marathon pour tous, la course ouverte aux amateurs des Jeux olympiques 2024. Ce sera son 60e marathon.

Extrait de "Mamie Marathon", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 11 avril 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".