"Envoyé spécial" du jeudi 18 avril 2024

Cigarettes : le trafic fait un tabac

Le trafic de cigarettes explose en France. Selon une étude datant de 2020, plus d’une cigarette sur dix fumée dans l’Hexagone provient du marché parallèle. Pour les trafiquants, la cigarette est devenue le produit miracle : elle rapporte gros et en cas d'arrestation, le risque est toujours presque nul... Pourtant, les services de police et de douanes mènent la vie dure à ces trafiquants. En témoignent les 650 tonnes de tabac et de cigarettes saisis en 2022, contre 180 tonnes en 2020. Mais rien n’y fait, ce trafic est en plein essor. Et il s’accentue avec les nouvelles hausses des prix du paquet de cigarettes, décidées par le gouvernement.

Qu'est-ce que ce "marché parallèle" ? Qui en bénéficie ? D'abord des réseaux de fabricants de cigarettes de contrefaçon achetées à bas prix dans des pays d’Europe de l’Est et revendues en France. Mais il y a aussi ces Français ordinaires qui se rendent en Belgique, au Luxembourg ou en Espagne pour acheter plusieurs centaines de kilos de tabac avec l’objectif de les revendre à d’autres particuliers, en se faisant une marge confortable. Aux côtés des policiers, des douaniers, mais aussi en rencontrant ces trafiquants, "Envoyé spécial" a remonté toute la "filière cigarette".

Un reportage de Nicolas de Labareyre, Pablo Rey, Victor Bachtik, Kristel Bernaud, Aliénor Adrey, Julien Dufau / Kraken Films.

Iran : les vérités d'un ex-otage

Il y a presque un an, son visage faisait la une de l’actualité. Benjamin Brière était libéré aux côtés de Bernard Phelan après trois ans de prison en Iran. Arrêté en mai 2020 par les gardiens de la révolution alors qu’il sillonnait l’Iran seul à bord de son van, il avait été condamné à huit ans de prison pour espionnage et propagande. Depuis son retour, il tente de reprendre sa vie là où il l'a laissée.

En exclusivité, "Envoyé spécial" a pu recueillir les confidences de Benjamin Brière : il revient sur ses trois années de calvaire, sur ses batailles pour faire valoir ses droits avec l'administration qui n'a pas de case "ex-otage d'Etat". Il est également en première ligne pour soutenir les proches de Cécile Kohler et de Louis Arnaud toujours emprisonnés en Iran.

Un reportage de Romain Boutilly, Elouen Martin, Baptiste Laigle et Adrien Bellay.

Des enfants dans l'enfer de Gaza

Gaza vit sous les bombes, et sous blocus israélien et égyptien depuis six mois. Des villages entiers ont été rasés, des dizaines de milliers de civils ont été tués, y compris des humanitaires dans cette zone où aucun journaliste ne peut rentrer. "Envoyé spécial" a demandé aux derniers humanitaires et caméramen palestiniens présents sur place de transmettre des images de cette guerre de l'intérieur.

Nos reporters se sont aussi rendus au point de passage entre Israël et Gaza, où des extrémistes israéliens tentent d'empêcher l'aide humanitaire d'atteindre la population gazaouie, alors que la famine menace. Le reportage nous emmène aussi à la rencontre de survivants israéliens du massacre du 7 octobre, porteurs d'un message de paix. A Gaza, le nombre d'enfants tués pousse l'ONU à appeler à un cessez-le-feu, et certaines ONG à dénoncer un potentiel génocide.

Un reportage de Pierre Monégier, Baptiste Laigle, Hatem Hani Rawagh, Mohammed Ahmed, Soliman Hijjy, Fred Decossas, Emmanuel Lejeune et Frédéric Cherbite.

Ma maison "faite maison"

Bâtir sa maison de ses mains : l’idée séduit de plus en plus de Français. Chaque année, ils sont entre 8 000 et 10 000 à se lancer dans l'aventure, soit 5% à 6% de l’ensemble des maisons construites. Mais quelle aventure ! Et pas toujours couronnée de succès. A Reims, Clélia et Adrien construisent eux-mêmes la maison traditionnelle de leurs rêves. Objectif : limiter les coûts au maximum.

Dans le Var, des retraités bâtissent carrément... leur hameau de maisons écologiques. Certains, comme Damien et Carole en Normandie, choisissent un modèle hybride : la maison en "prêt à finir", où les éléments sont apportés sur le terrain, à charge pour les propriétaires d'assembler cet immense jeu de construction. Mais dans tous les cas, il leur faudra à tous plusieurs mois, voire plusieurs années, pour achever leur projet… quand ils parviennent à aller jusqu'au bout.

Un reportage de Marine Haag, Manon Descoubes, Boris Balducci et Thomas Lhoste / FTV Studio.

