Arrêté pour "espionnage et propagande", ce touriste français a passé trois années dans une prison iranienne. Près d'un an après son retour en France, l'ex-otage Benjamin Brière reste éprouvé. Il sort du silence dans '"Envoyé spécial". Extrait.

Entré en Iran fin 2019, Benjamin Brière a pu vivre six mois d'un road trip sans encombre... avant d'être interpellé en pleine nuit, le 28 mai 2020, dans son van. Le globe-trotter français se trouve alors dans un canyon du parc national du Golestan, dans le nord-est du pays.

Transféré entre les mains d'un groupe armé lié aux services de renseignement, les Gardiens de la révolution, il est accusé d'espionnage et de propagande contre le régime iranien et incarcéré. Ces prises d'otage qui ne disent pas leur nom sont un procédé courant pour la république islamique. Pour Benjamin Brière, c'est le début d'un cauchemar de trois ans, sur lequel il revient dans "Envoyé spécial".

Condamné à huit ans de prison

Les renseignements iraniens lui reprochent des images prises avec son drone de loisir dans une zone interdite. Le touriste français dénonce "un simulacre" de procès, à huis clos, sans accès au dossier pour son avocat. "C'est grotesque. On vous expose des choses dont vous savez que c'est pas vrai, ils savent que c'est pas vrai… Je ne suis pas en face d'un juge, je suis en face d'une marionnette, qui n'a aucun pouvoir décisionnaire."

"Ce n'est pas le juge qui décide. C'est un papier qu'on lui glisse, et qu'il lit. Ma liberté ne s'est pas jouée dans une cour de justice, à aucun moment. Tout ça, c'est un cirque, en fait." Benjamin Brière, ex-otage en Iran dans "Envoyé spécial"

Condamné à huit ans de prison, le touriste français voit passer les mois sans que rien ne bouge... En janvier 2023, en désespoir de cause, il entame une première, puis une deuxième grève de la faim, sa "seule arme", "la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler". Sa sœur Blandine, très active pour médiatiser l'affaire en France, ne réussira pas à l'en dissuader.

Quelques semaines plus tard, alors que sa santé se dégrade, Benjamin Brière est à nouveau convoqué par le juge. Il apprend qu'il est acquitté, blanchi, et que sa libération est ordonnée. On lui demande de préparer ses affaires... "Je suis arrivé à un mètre de la sortie, raconte-t-il. Et il y a un mec des Gardiens de la révolution qui m'a tapé sur l'épaule, qui m'a dit de retourner en cellule. Voilà."

Libéré le 12 mai 2023

Il faudra patienter encore quatre mois avant que soit trouvé un accord. Le 12 mai 2023, Benjamin Brière et son compagnon de cellule Bernard Phelan, libérés, sont accueillis par l'ambassadeur de France en Iran. Conduits dans un hôpital privé à Mashhad, ils doivent passer la nuit en observation.

Mais ils sont encore loin de se sentir en sécurité. "Je m'attends à voir les Gardiens de la révolution débarquer à tout moment, raconte Benjamin Brière. Et puis on se retrouve dans une chambre seuls, où il fait noir. Moi, je sors de trois ans où il y a de la lumière 24 heures sur 24 ! Il n'y a pas un seul moment où j'ai dormi dans le noir." Le soulagement ne viendra que le lendemain, quand l'avion qui les ramène en France aura quitté l'espace aérien iranien...



Extrait de "Iran : les vérités d'un ex-otage", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 18 avril 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".