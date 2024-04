Alors qu'aucun journaliste ne peut entrer à Gaza, "Envoyé spécial" a demandé aux derniers humanitaires et cameramen palestiniens présents sur place de transmettre des images de cette guerre de l'intérieur.

Gaza vit sous les bombes, et sous blocus israélien et égyptien depuis six mois. Des villages entiers ont été rasés, des dizaines de milliers de civils ont été tués, y compris des humanitaires dans cette zone où aucun journaliste ne peut entrer. "Envoyé spécial" a demandé aux derniers humanitaires et cameramen palestiniens présents sur place de transmettre des images de cette guerre de l'intérieur.

L'ONU appelle à un cessez-le-feu

Nos reporters se sont aussi rendus au point de passage entre Israël et Gaza, où des extrémistes israéliens tentent d'empêcher l'aide humanitaire d'atteindre la population gazaouie, alors que la famine menace. Le reportage nous emmène aussi à la rencontre de survivants israéliens du massacre du 7 octobre, porteurs d'un message de paix. A Gaza, le nombre d'enfants tués pousse l'ONU à appeler à un cessez-le-feu, et certaines ONG à dénoncer un potentiel génocide.

Un reportage de Pierre Monégier, Baptiste Laigle, Hatem Hani Rawagh, Mohammed Ahmed, Soliman Hijjy, Fred Decossas, Emmanuel Lejeune et Frédéric Cherbite diffusé dans "Envoyé spécial" le 18 avril 2024.

