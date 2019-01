VIDEO. Regardez l'émission "Envoyé Spécial" sur le glyphosate

Jeudi 17 janvier 2019 à 21 heures, "Envoyé spécial propose une grande soirée événementielle consacrée au glyphosate. Pourquoi interdire cet herbicide, considéré par de nombreux scientifiques comme dangereux pour la santé, est-il aussi long et difficile ? Pour cette émission exceptionnelle, Elise Lucet va à la rencontre de citoyens et de personnalités, et leur propose de se prêter à une petite expérience…

Au sommaire

Glypho or not glypho ?

Vincent et Olivier sont tous les deux céréaliers, l’un dans l’Aisne, l’autre dans le Loiret. Ils ont entre 40 et 50 ans, et chacun a repris l’exploitation familiale. L’un est pro-glyphosate, l’autre 100% bio. Ils ont accepté de participer à une expérience inédite : chacun va passer quelques jours dans l’exploitation de l’autre.

Vincent va faire épandre du glyphosate à Olivier, qui n’a pas touché à un pesticide depuis vingt-sept ans. Olivier va tenter de convaincre Vincent qu’on peut se passer de l’herbicide et gagner sa vie. Les agriculteurs sont les premiers concernés : que veulent-ils faire du glyphosate ?

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Olivier Gardette, Marielle Krouk.

Le glyphotest d’"Envoyé"

L’herbicide, produit artificiel, est partout, y compris dans notre corps. Pour s’en rendre compte, "Envoyé spécial" a demandé à des citoyens, parents, enfants, mais aussi des personnalités comme Laure Manaudou, Julie Gayet, Jamel Debbouze, Lambert Wilson, Lilian Thuram et beaucoup d’autres, de fournir un échantillon d’urine, ensuite analysé par un laboratoire indépendant. Avec des résultats surprenants.

Le vote impossible

Pourquoi les députés n’ont-ils pas voté l’inscription dans la loi de l’interdiction du glyphosate, suscitant un tollé dans leurs circonscriptions ? Emmanuel Macron avait pourtant annoncé vouloir en sortir, mais les élus ont refusé.

Pourquoi cette question cruciale a-t-elle été débattue en pleine nuit, dans un hémicycle presque vide ? "Envoyé spécial" décrypte les coulisses de cette soirée du 28 mai 2018 à l’Assemblée nationale. Et a demandé aux 577 députés pourquoi la plupart d'entre eux n'ont pas pris part au vote.

Une enquête de Laura Aguirre de Carcer, Tristan Waleckx, Olivier Gardette, Marielle Krouk et Karim Annette.

Monsanto, la fabrique du doute

Monsanto, la firme américaine qui a inventé et commercialisé le glyphosate, est dans le viseur de la justice. Des documents internes et confidentiels, les "Monsanto Papers", révèlent comment le géant industriel a créé le doute, prétendant que le glyphosate n’était pas dangereux en faisant rédiger en secret, par ses propres scientifiques, des études soi-disant indépendantes.

Des documents accablants qui ont convaincu les juges lors d’un procès retentissant aux Etats-Unis : celui de Dewayne Johnson, jardinier atteint d'un cancer, qui a fait condamner Monsanto à 289 millions de dollars. Vous entendrez son témoignage en exclusivité.

Une enquête de Tristan Waleckx, Guillaume Beaufils et Mikael Bozo.

Sri Lanka, un pays sans glyphosate

Un pays aujourd’hui se passe complètement du glyphosate : le Sri Lanka, dans l’océan Indien. L’herbicide a longtemps été utilisé par ce pays gros producteur de riz et de thé. Mais peu à peu, un mal étrange a empoisonné les riziculteurs, touchés aux reins.

Le produit chimique était-il responsable ? Il n'y a pas de preuve irréfutable. Mais par précaution, le gouvernement a décidé en 2015 d’interdire le glyphosate, une mesure radicale unique au monde. Comment, dans les campagnes, les rizières, les plantations, a-t-on appris à vivre sans glyphosate ?

Un reportage d’Elise Menand, Swanny Thiébaut, Cédric Baume et Marielle Krouk.

