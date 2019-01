VIDEO. Le glyphotest d’"Envoyé"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Jeudi 17 janvier 2019, "Envoyé spécial" a proposé une soirée événementielle consacrée au glyphosate. Pourquoi interdire cet herbicide, considéré par de nombreux scientifiques comme dangereux pour la santé, est-il aussi long et difficile ? Pour cette émission exceptionnelle, Elise Lucet est allée à la rencontre de citoyens et de personnalités, et leur a demandé de se prêter à une petite expérience…

Des résultats surprenants

Cet herbicide, un produit artificiel, est présent partout, y compris dans notre corps. Pour s’en rendre compte, "Envoyé spécial" a demandé à des citoyens, des parents, des enfants, mais aussi des personnalités comme Laure Manaudou, Julie Gayet, Jamel Debbouze, Lambert Wilson, Lilian Thuram et beaucoup d’autres (dont Elise Lucet elle-même) de fournir un échantillon de leur urine, qui a ensuite été analysé par un laboratoire indépendant. Avec des résultats surprenants.

Un reportage diffusé le 17 janvier 2019 dans la spéciale d'"Envoyé" : Glyphosate, comment s'en sortir ?".