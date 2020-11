"Envoyé spécial" du jeudi 12 novembre 2020

Proximité, rencontres, immersion. Chaque jeudi, Elise Lucet présente "Envoyé spécial", au contact de celles et ceux qui participent aux reportages.

Au sommaire

"Le choix d'Envoyé spécial"

Jonathann Daval, le suspect aux deux visages

C'est une image qui a bouleversé la France, avant de la stupéfier : à l'automne 2017, Jonathann Daval pleure sa femme Alexia, retrouvée tuée dans un bois. Il est soutenu par ses beaux-parents et toute une ville, bouleversés. Quelques semaines plus tard, le jeune homme avoue le meurtre d'Alexia, suscitant la stupeur et l'effroi.

A l'heure où va s'ouvrir son procès à Vesoul (Haute-Saône), deux positions s'affrontent : les avocats de l'accusé plaident pour l'accès de violence, impulsif et irrationnel, d'un homme qui se sentait dominé par son épouse. La famille d'Alexia Fouillot, elle, accuse au contraire Jonathann Daval d'avoir prémédité son geste. Pour "Envoyé spécial", les parents d'Alexia Fouillot et la mère de Jonathann Daval ont accepté de livrer, chacun de leur côté, leurs convictions et leurs vérités. Et leur espoir de comprendre enfin, avec le procès, ce qui a provoqué un tel drame.

Un reportage de Nabyla Zaknoun pour Cover Films.

"Ma vie de..."

Ma vie dans le bruit

Avec le nouveau confinement, le bruit est moins présent, et nous nous rendons compte à quel point il peut peser sur nos vies. Il y a quelques mois, nous avons partagé l’existence de ceux qui n’en peuvent plus… A Saint-Victoret, près de l’aéroport de Marseille Provence (anciennement Marignane), un avion de ligne passe toutes les 5 minutes au-dessus de la maison de Jessica. En région parisienne, à Sannois, Catherine vit à côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et de ses 500 000 vols annuels. Le bruit des réacteurs a poussé la retraitée à aménager sa chambre... à la cave.

Fabrice, Sabine et leur fille Ambre vivent le long de la ligne TGV Paris-Bordeaux : 57 trains par jour jusque tard dans la nuit. Quant à Laurent et Leïla, c’est le bruit de la nationale 10 qui empoisonne leur existence. Notre journaliste a passé ses journées et ses nuits avec ces Français pour comprendre ce qu’ils ressentent. En France, ils seraient près de 9 millions de personnes, comme eux, exposés au bruit infernal des transports.

Un reportage de Lauriane David, Marion Lippmann et Marielle Krouk pour Babel Press / (rediffusion).

"L'Envoyé spécial"

Beyrouth : une bombe au cœur de la ville

Le 4 août 2020, une explosion d’une violence inouïe a ravagé Beyrouth. Plus de 200 morts, des milliers de logements détruits. A l’origine, de cette catastrophe, 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium qui étaient entreposées dans un hangar. Comment une telle bombe à retardement a-t-elle pu se constituer en plein cœur de la capitale libanaise malgré les nombreuses alertes ?

"Envoyé spécial" a retracé l’odyssée de ces tonnes d’explosifs, acheminés sur un navire-poubelle, et abandonnés pendant des années au port de Beyrouth. Nos équipes ont recueilli des témoignages et documents exclusifs au Liban, en Russie et à Chypre.

Un reportage de Pierre Monégier et Tristan Waleckx.

