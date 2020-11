VIDEO. Beyrouth : une bombe au cœur de la ville

Le 4 août 2020 à Beyrouth, 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium explosaient dans un hangar, faisant plus de 200 morts et détruisant des milliers de logements. Comment une telle bombe à retardement a-t-elle pu se constituer au cœur de la capitale libanaise ? "Envoyé spécial" a recueilli des témoignages et documents exclusifs.