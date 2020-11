REPLAY. Regardez le sujet d'"Envoyé spécial" sur Jonathann Daval, le suspect aux deux visages

C'est une image qui a bouleversé la France, avant de la stupéfier : ce jour d'automne 2017, Jonathann Daval pleure sa femme Alexia, retrouvée tuée dans un bois. Il est soutenu par ses beaux-parents et toute une ville, bouleversés. Quelques semaines plus tard, le jeune homme avoue le meurtre d'Alexia, suscitant la stupeur et l'effroi.

Meurtre prémédité ou accès de violence d'un homme qui se sentirait dominé ?

A l'heure où s'ouvre son procès à Vesoul (Haute-Saône), deux positions s'affrontent : les avocats de l'accusé plaident pour l'accès de violence, impulsif et irrationnel, d'un homme qui se sentait dominé par son épouse. La famille d'Alexia Fouillot, elle, accuse au contraire Jonathann Daval d'avoir prémédité son geste.

Pour "Envoyé spécial", les parents d'Alexia Fouillot et la mère de Jonathann Daval ont accepté de livrer, chacun de leur côté, leurs convictions et leurs vérités. Et leur espoir de comprendre enfin, avec le procès, ce qui a provoqué un tel drame.

Un reportage de Nabyla Zaknoun pour Cover Films diffusé dans "Envoyé spécial" le 12 novembre 2020.

