Grèce : un grave accident de train fait au moins 36 morts

C. Cuello, A. Lopez

Un train transportant des marchandises et un autre des voyageurs se sont percutés, mardi 28 février, près de Larissa en Grèce. Le premier bilan fait état de 36 morts et 85 blessés.

Un choc d’une violence inouïe. Quatre wagons d’un train de voyageurs ont déraillé en Grèce. La voiture de tête dans laquelle se trouvait des dizaines d’étudiants a été complètement broyée alors que deux convois se sont heurté frontalement à la sortie d’un tunnel. Un accident intervenu peu après 23h00, mardi 28 février. Sous le choc, le premier wagon prend feu. Difficile pour les pompiers dans l’enchevêtrement de tôle de retrouver des survivants.

La plus grande catastrophe ferroviaire du pays

“J’étais dans la seconde voiture avec des amis, je pense que dans la voiture qui était devant, il y a peu de chances qu’il y ait des survivants”, témoigne un rescapé. Le train reliait Athènes à Thessalonique, les deux plus grandes villes du pays et la collision s’est produite à proximité de Larissa. À l’arrivée en gare, beaucoup étaient encore sans nouvelles de leurs proches. Les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues, mais les médias grecs affirment qu’il s’agit de la plus grande catastrophe ferroviaire qu’ait connu le pays.