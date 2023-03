Santé : un médicament pour traiter le diabète utilisé comme coupe-faim

Le succès de l’Ozempic inquiète les autorités sanitaires. Ce médicament contre le diabète est de plus en plus utilisé comme coupe-faim, notamment par les influenceuses sur les réseaux sociaux. L’Agence de sécurité du médicament craint une réelle pénurie pour les vrais malades.

C’est un phénomène qui fait fureur sur TikTok. Un médicament prescrit pour les diabétiques, détourné et utilisé pour maigrir, par des influenceuses. De l’Australie à la France, elles en vantent les soi-disant effets coupe-faim. Mais cette utilisation inquiète l’Agence de sécurité du médicament. Dans un communiqué, elle rappelle que cette molécule est destinée aux diabétiques de type 2, et à eux seuls. La prendre à long-terme pour mincir comporte des risques.

"Pas de médicaments magiques"

Des risques à long-terme et des bénéfices très provisoires. "Chaque fois qu’on parle de perte de poids, en particulier, c’est quelque chose qui peut être transitoire, qu’il faut toujours mettre en relation avec des habitudes alimentaires, plus qu’avec un traitement médicamenteux. On n’a pas de médicaments magiques", prévient Francisco Salot, directeur du centre de pharmacovigilance de Bordeaux (Gironde). Un médicament pour traiter le diabète utilisé comme coupe-faim, cela rappelle le scandale du Mediator, ce que l’Agence de sécurité du médicament veut éviter à tout prix.