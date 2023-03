Grèce : une collision entre deux trains fait 32 morts et 85 blessés

La collision, survenue peu avant minuit au niveau de la vallée de Tempé, a fait dérailler plusieurs wagons d'un train de voyageurs.

Trente-deux personnes sont mortes et 85 ont été blessées, mardi 28 février dans la soirée, dans une collision entre un convoi de marchandises et un train de voyageurs reliant Athènes et Thessalonique (Grèce). "Sur les 85 personnes blessées, 53 personnes restent hospitalisées", a précisé mercredi le porte-parole des pompiers, qui a ajouté que l'opération des secours se poursuivait.

Aucune information n'a été donnée à ce stade sur les raisons de l'accident. Mais, selon les médias grecs, il s'agit du "pire accident ferroviaire que la [le pays] ait jamais connu". La collision, survenue peu avant minuit près de la ville de Larissa, dans la vallée de Tempé, a fait dérailler plusieurs wagons. Certains ont été en partie détruits et un a été entièrement broyé, rendant difficile le travail des secours pour extraire les survivants. Plusieurs personnes se sont par ailleurs retrouvées piégées dans un wagon qui avait pris feu, selon la chaîne de télévision publique ERT.

Quelque 150 pompiers, ainsi que 40 ambulances, ont été mobilisés sur les lieux de l'accident. Des grues et des mécaniciens ont également été déployés pour essayer de dégager les débris et soulever les wagons renversés. "La plupart des passagers ont été mis en sécurité, a assuré le porte-parole des pompiers. L'opération pour libérer des personnes piégées est en cours et se déroule dans des conditions difficiles, en raison de la gravité de la collision entre les deux trains."